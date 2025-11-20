Diyarbakır’da TIR, 2 araca çarptı: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır’da, kontrolden çıkan tırın, taksi ve hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1’ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN
(DİYARBAKIR) - Diyarbakır’da kontrolden çıkan tırın, taksi ve hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1’ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır Çevre Yolu’ndaki Batı Karakoç mevkisinde hareket halindeki 21 AEJ 824 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak önce 21 TT 0762 taksiye, ardından 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği mevkide güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları incelemede taksideki 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ise yaralandığını belirledi.
Olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından yarılılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı çerdeki güvenlik kamerasına yansıdı.