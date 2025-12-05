Diyarbakır’da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

DİYARBAKIR’da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye erlerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Elazığ-Şanlıurfa çevreyolundaki Cezaevi Kavşağı’nda meydana geldi. 01 AEM 657 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen TIR çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjün üzerinde durdu. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.( DHA)