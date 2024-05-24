Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü

Diyarbakır’da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Geyiktepe Mahallesi’nde H.A idaresindeki otomobil ile Y.M idaresindeki minibüs çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1’i ağır 4 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edilmişti.

Ağır yaralanan Ruken Aslan (31), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.