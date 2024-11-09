Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 09.11.2024 10:52
  • Giriş: 09.11.2024 10:52
  • Güncelleme: 09.11.2024 10:52
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır Elazığ karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Oto Pazarı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobil önündeki tır kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BirGün'e Abone Ol