Diyarbakır’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 13.08.2025 18:53
  • Giriş: 13.08.2025 18:53
  • Güncelleme: 13.08.2025 18:53
Kaynak: DHA
Seyfettin EKEN/ KULP(Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR’ın Kulp ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktördeki Gülistan Dağtekin (54) öldü, sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kulp ilçesi kırsal Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. İ.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Gülistan Dağtekin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dağtekin’in cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

