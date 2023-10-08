Diyarbakır’da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Köseli mevkiinde 76 AAK 191 plakalı traktörü ile 23 EP 817 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada yaralanan Ö.I., Ö.T., M.i., S.O., ve V.G., olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.