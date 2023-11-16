Diyarbakır’da tren kazası
Kaynak: İHA
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü ölümden döndü.
Alınan bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Seyrantepe Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 13. Sokak’ta sabah saatlerinde yük treni, raylardan geçmeye çalışan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen hafif ticari araca çarptı.
Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken aracın ön tarafı trenin çarpması sonucu zarar gördü. Sürücünün aracı geri çekerek ölümden döndüğü öğrenildi.
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