Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Diyarbakır’da trenin çarptığı tırın sürücüsü ağır yaralandı, hayvanlar telef oldu

Ajans Haberleri
  • 29.09.2023 10:01
  • Giriş: 29.09.2023 10:01
  • Güncelleme: 29.09.2023 10:02
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da trenin çarptığı tırın sürücüsü ağır yaralandı, hayvanlar telef oldu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı koyun yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Kırıkkale’den Batman’a giden akaryakıt taşıyan tren, Bismil ilçesi Babahaki Kavşağı’ndaki kontrolsüz hemzemin geçitte Fikri S. idaresindeki 21 AEG 190 plakalı küçükbaş hayvan yüklü TIR'la çarpıştı.

Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü ağır yaralanırken, onlarca küçükbaş hayvan öldü.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerinse itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol