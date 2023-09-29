Diyarbakır’da trenin çarptığı tırın sürücüsü ağır yaralandı, hayvanlar telef oldu
Kaynak: İHA
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı koyun yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Kırıkkale’den Batman’a giden akaryakıt taşıyan tren, Bismil ilçesi Babahaki Kavşağı’ndaki kontrolsüz hemzemin geçitte Fikri S. idaresindeki 21 AEG 190 plakalı küçükbaş hayvan yüklü TIR'la çarpıştı.
Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü ağır yaralanırken, onlarca küçükbaş hayvan öldü.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerinse itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.