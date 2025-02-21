Diyarbakır’da ulaşıma kar engeli: Öğretmenleri taşıyan minibüs kara saplandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, kara saplandı. Öğretmenler, iş makinesiyle kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kara saplandı.
Silvan ilçesine bağlı kırsal Eşme ve Tokluca kırsal mahallelerine giden öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgeye ulaşarak minibüsü kara saplandığı alandan iş makinesiyle kurtardı.
Ekipler, ayrıca kırsal Eşme Mahallesi yolunda kapanan 12 kilometrelik yolu da ulaşıma açtı.