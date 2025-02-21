Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Diyarbakır’da ulaşıma kar engeli: Öğretmenleri taşıyan minibüs kara saplandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, kara saplandı. Öğretmenler, iş makinesiyle kurtarıldı.

Güncel
  • 21.02.2025 12:57
  • Giriş: 21.02.2025 12:57
  • Güncelleme: 21.02.2025 13:00
Kaynak: DHA
Diyarbakır’da ulaşıma kar engeli: Öğretmenleri taşıyan minibüs kara saplandı
Fotoğraf: DHA

Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kara saplandı.

Silvan ilçesine bağlı kırsal Eşme ve Tokluca kırsal mahallelerine giden öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgeye ulaşarak minibüsü kara saplandığı alandan iş makinesiyle kurtardı.

Ekipler, ayrıca kırsal Eşme Mahallesi yolunda kapanan 12 kilometrelik yolu da ulaşıma açtı.

BirGün'e Abone Ol