Diyarbakır’da uyuşturucudan bir ayda 74 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda polis, 1- 31 Mart arasında 764 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerden 74’ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Mart arasından gerçekleştirilen operasyonlarda 764 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinlerle yapılan aramalarda ve sokak çalışmalarında 811 kilo 904 gram skank maddesi, 40 kilo 371 gram esrar ve türevleri, 2 kilo 22 gram metamfetamin maddesi, bin 353 sentetik ecza, 512 gram kokain, 5 gram eroin, 19 ecstasy, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 348 çeşitli çaplarda fişek ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi. 764 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. şüphelilerden 74’ü ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan çıkarıldığı mahklemece tutuklandı.

Diğerleri serbest bırakıldı.