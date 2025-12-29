Diyarbakır’da yoğun kar yağışı: Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nden peş peşe uyarı

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) – Diyarbakır’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşanırken, Diyarbakır Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması ve zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmaması yönünde yurttaşlara çağrıda bulundu.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan meteorolojik uyarıda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 29 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren kentin güney ve doğu ilçelerinde kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, Bağlar, Sur, Kayapınar, Yenişehir, Kulp, Hazro, Silvan, Bismil, Çınar, Kocaköy ve Hani ilçelerinde kar yağışının saat 23.00’e kadar süreceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Valilik, kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olaylarına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem taşıdığını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi’nden araç sürücülerine uyarı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de kar yağışının etkisini artırmasının beklendiğini belirterek yurttaşlara çağrıda bulundu. Belediyenin açıklamasında, kış lastiği bulunmayan ve kar ile buzlanmaya uygun olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması istendi. Zorunlu olmadıkça özel araç yerine toplu taşımanın tercih edilmesi çağrısı yapılan açıklamada, ekiplerin ulaşımın aksamaması için sahada 7/24 görev başında olduğu belirtildi.

Yetkililer, alınacak küçük önlemlerin can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.