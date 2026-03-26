Diyarbakır’da yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı infilak etti

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde akşam saatlerinde Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi kavşağı kesişiminde çakmak gazı ile güçlendirilmiş ve içerisinde çivi parçaları bulunan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamaya ilişkin Diyarbakır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, patlamanın sivil bir polis aracının, yol kenarına bırakılan ve içerisinde el yapımı patlayıcı bulunduğu değerlendirilen bir poşetin üzerinden geçtiği esnada meydana geldiği bildirildi.

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ve araçta da herhangi bir hasar oluşmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan teknik ve kamera incelemelerinde, el yapımı patlayıcının (EYP) saat 18.21 sıralarında bir motosikletli şahıs tarafından yol kenarına bırakıldığı, aradan geçen süre içerisinde farklı araçların da aynı güzergâhı kullandığı, patlamanın ise yaklaşık 12 dakika sonra gerçekleştiği tespit edilmiştir. Elde edilen mevcut bulgular çerçevesinde bu aşamada, uzaktan kumanda mekanizması bulunmayan söz konusu patlayıcıyla doğrudan polis aracının hedef alındığına dair bir bulguya ulaşılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilgili birimlerce geniş çaplı tahkikat başlatılmış olup, olayın aydınlatılması ve olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.”