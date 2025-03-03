Diyarbakır’da yola savrulan otomobil takla attı: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki otomobil takla attı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Elazığ karayolunda meydana geldi. 21 BV 013 plakalı otomobil, seyir halindeyken ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince araçta yapılan incelemede bir kişinin öldüğü belirlenirken, yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.