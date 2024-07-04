Diyarbakır’da yolcu minibüsü ile pikap çarpıştı: 3’ü ağır 14 yaralı
Diyarbakır'da yolcu minibüsü ile pikapın çarpıştığı kazada 3'ü ağır toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin ise çocuk olduğu öğrenildi.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yolcu minibüsü ile pikabın çarpıştığı kazada 1’i çocuk, 3’ü ağır, 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bismil-Batman karayolu 14. kilometresi Salat Kavşağı’nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Batman-Diyarbakır seferi yapan 56 KD 668 plakalı yolcu minibüsü ile dönemeçten çıkan 72 AAG 837 plakalı pikap çarpıştı.
3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Kazada araçlardaki toplam 1’i çocuk 3’ü ağır 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ile kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan anne ve çocuğu olmak üzere 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.