Diyarbakır’da yolcu minibüsü ile pikap çarpıştı: 3’ü ağır 14 yaralı

Diyarbakır'da yolcu minibüsü ile pikapın çarpıştığı kazada 3'ü ağır toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin ise çocuk olduğu öğrenildi.

Güncel 04.07.2024 11:33 Giriş: 04.07.2024 11:33

Güncelleme: 04.07.2024 12:16 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA