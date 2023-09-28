Diyarbakır’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Kantar Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 21 HD 633 plakalı ticari araç sürücüsü ani fren yaptığı esnada arkadan gelen aralarında 21 TE 898 plakalı bir minibüsünde bulunduğu 3 araç zincirleme kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları tedbir amaçlı hastaneye sevk etti.

Kazada zarar gören araçlar çekicilerle kaldırılırken alt geçitte trafik kilitlendi. Polis ekipleri kontrolü şekilde ulaşımı sağladı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.