Diyarbakır’daki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde otomobilin kayalıklara çarptığı kazada ölü sayısı 4’e çıktı.

Çermik ilçesinde dün meydana gelen kazada S.B.’nin kullandığı otomobil Başarı Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Kazada Samet Bozkuş, Abdullah Kartal ve Musa Kartal olay yerinde hayatını kaybederken yaralı 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılardan Aziz Bozkuş’un doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece kazada ölü sayısı 4’e çıktı. Ağır yaralı bir kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.