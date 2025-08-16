Diyarbakır’daki orman yangınında 230 hektarlık alan zarar gördü

Diyarbakır’ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerini kapsayan ve 17 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabilen yangında, 165 hektar tarım ve 65 hektar ormanlık alan olmak üzere 230 hektarlık alan zarar gördü.

Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri sınırları arasında bulunan ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıkan yangın 17 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü koordinasyonunda Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri, Karayolları oluşan kurumların bünyesinde 459 personel ve 159 araçla yangına müdahale edildi.

Sabah 04.00 sıralarında kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken, ekiplerin hasar tespit çalışmalarında yangından etkilenen alanlar tespit edildi. İlk belirlemelere göre yangında 165 hektarı ziraat, 65 hektarı ormanlık olmak üzere toplam 230 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.

‘BAĞ VE BAHÇELERİMİZ ZARAR GÖRDÜ’

Yangının dün saat 11.00’de başladığını anlatan Güçlü Köyü Muhtarı Ali Rıza Cantürk, “Yangın çıktığını fark ettiğimizde hemen ihbarda bulunduk. Söndürme çalışmalarında güçlük çektik. 17 Saatte ancak kontrol altına alabildiler. Bugün yanan bölgelerde tekar yangın çıktı. Bağ ve bahçelerimiz zarar gördü. Kümesteki hayvanlarımız zarar gördü. Dumandan etkilenenlerinin tedavisi sürüyor. Yangın nedeniyle mağduruz” dedi.