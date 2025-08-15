Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Diyarbakır’ın 3 ayrı noktasında orman yangını

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 15.08.2025 19:31
  • Giriş: 15.08.2025 19:31
  • Güncelleme: 15.08.2025 19:34
Kaynak: ANKA
Diyarbakır’ın 3 ayrı noktasında orman yangını

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı kırsal Duru ile Ziyaret mahalleleri ve Hani'nin kırsal Gömeç mahallesindeki ormanlık alanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla yangının çıktığı bölgelere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye erleri, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle olası tahliyelere için AFAD'a bağlı 3 arama kurtarma aracı ve 12 arama ve kurtarma teknisyeninin bölgeye gönderildi.

Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Osmaniye’de orman yangını
BirGün'e Abone Ol