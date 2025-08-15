Diyarbakır’ın 3 ayrı noktasında orman yangını

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı kırsal Duru ile Ziyaret mahalleleri ve Hani'nin kırsal Gömeç mahallesindeki ormanlık alanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla yangının çıktığı bölgelere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye erleri, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle olası tahliyelere için AFAD'a bağlı 3 arama kurtarma aracı ve 12 arama ve kurtarma teknisyeninin bölgeye gönderildi.

Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.