Diyarbakırlı fırıncılar yan yana geliyor

Emek Servisi

Diyarbakır’da fırın işçileri 14 saat ve üzeri mesailerde sigortasız çalıştırılmaya ve izin haklarının gasbedilmesine karşı verdikleri mücadeleyi değerlendirmek üzere bugün Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Olcay Ozak ile bir araya geliyor.

Gıda-İş Sendikası ile birlikte bir dizi karar alan fırın işçileri, bugün Ozak’ın da katılımıyla yapacakları toplantıda yol haritalarını belirleyecek. Evrensel’e konuşan Fırıncı Adem Demir, tüm fırın işçilerinin bu toplantıya katılmaları gerektiğine vurgu yaptı.