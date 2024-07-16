"Diyarbakırlı Ramazan hoca" cinayeti: Saldırganın cezası belli oldu

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'e, işlettiği çay ocağında bıçakla saldırarak öldüren 24 yaşındaki tutuklu sanık Erkan Baykut'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'i öldüren Erkan Baykut'un cezası belli oldu.

ANKA'nın aktardığına göre, Pişkin'i işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldürmekten yargılanan tutuklu sanık Erkan Baykut'un (24), 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuklu sanık Baykut, duruşmaya bağlı bulunduğu cezaevinden jandarma eşliğinde getirildi. Ramazan Pişkin'in ailesi ile tarafların avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Fotoğraf: DHA

Tutuklu sanık Erkan Baykut son sözlerinde, "Pişman olduğumu belirtmiştim. Pişmanım. Ramazan Pişkin'i ben başkası zannettiğim için planlayarak öldürdüm. Kendisi beni 17 yaşında uyuşturucuya bulaştırmıştı, anlatılmayacak kötü şeyler yaptırdı. Ruhumu şeytana satmaya çalıştı. Bundan dolayı psikolojim iyi değildir. Ailesine karşı mahcubum. Bana azmettiren birileri olsaydı ben bunu devletten saklamazdım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklamayan mahkeme heyeti, Baykut'u "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, yargılama sürecinde pişman olmadığını değerlendirerek sanık hakkında indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana gelmişti. Pişkin'in bıçaklandığını gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından saklandığı evinde yakalanan Erkan Baykut'un evinde yapılan aramada cinayette kullandığı bıçak ile giysileri de bulunmuştu.

9 SUÇ KAYDI VAR

'Kasten yaralama' dahil 9 suç kaydı olduğu ve annesini yaraladığı için de arandığı ortaya çıkan Erkan Baykut'un savcılık ifadesinde, Pişkin'i babasının yanında çalışan Afgan asıllı S. M. zannettiğini ve yaralamak amacıyla saldırdığını beyan etmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Baykut, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

Erkan Baykut, işlediği cinayeti şöyle anlatmıştı:

"Babamın Fatih’te bulunan dükkanına çalışarak geçimimi sağlarım. Ramazan Pişkin’i tanımıyorum. Ben kendisini Afgan uyruklu S. M. zannettim. Bu kişiyle babamın yanında çalıştığı için tanıştım. Kendisi beni evine davet ederdi. Bana sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum. Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım. Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktır. Sadece aileme anlattım. Olay tarihinde de Ramazan Pişkin’in S. M. olduğunu bilerek yaralamak amacıyla gittim. Ben gittiğimde kendisine önce taş attım. Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Ben de olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Daha sonrasına bağırışma seslerini duyunca olay yerinden kaçarak uzaklaştım.

"HERHANGİ BİR DİNİ GRUP İLE BAĞLANTIM YOK"

Benim herhangi bir dini grup ve cemaatle bağlantım yoktur. Ramazan Pişkin’i S. M. olarak gördüğüm için saldırdım. Ramazan Pişkin’i olaydan önce ilk kez 2021 yılında sosyal medyada gördüm. Daha sonra iki ay kadar öncede babamın dükkanına 5 dakika mesafede bulunan çaycı Ramazan Hoca isimli iş yerinde gördüm. Kendisinin S. M. olduğunu anladım. Kendisi sürekli rüyama giriyordu. Suçta kullandığım bıçağı Eminönü’nden aldım. Öldürmek kastım yoktur. Yaralamak amacıyla gitmiştim. Olay nedeniyle pişmanım."

"RAMAZAN HOCA"YI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla kamuoyunun tepkisini çeken Hüseyin Çevik'in bir videosunda Pişkin'i hedef gösterdiği belirtilmişti. Pişkin'in öldürülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Çevik, şunları ifade etti:

"Ben ne hedef göstereceğim ya! Ben 'Bakın böyle böyle sıkıntılı fikirleri var. İslama aykırı fikirleri var' dedim. Yoksa banane. 'Gidin dövün' falan… Niye böyle bir şey konuşayım ben. Ben dövmeye bile karşıyken niye azmettirici olayım, niye tetikçi olayım. TikTok'taki, Instagram'daki, YouTube'daki kendini bilmezler bizi yargılamaya çalışıyor."