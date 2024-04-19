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Diyarbakırspor-Bursaspor maçının günü değişti

Bursaspor Kulübü, 28 Nisan Pazar günü oynanması gereken Diyarbekirspor maçının güvenlik sebebiyle 30 Nisan Salı günü saat 13.00’de oynanacağını açıkladı.

Ajans Haberleri
  • 19.04.2024 17:11
  • Giriş: 19.04.2024 17:11
  • Güncelleme: 19.04.2024 17:11
Kaynak: İHA
Diyarbakırspor-Bursaspor maçının günü değişti

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü’nden kulübümüze gönderilen resmi yazıyla birlikte; 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 15.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda oynanması planlanan Diyarbekirspor karşılaşmamız, güvenlik önlemleri sebebiyle 30 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacaktır.” 

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