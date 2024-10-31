Diyarbakırspor'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol, Bahçeli'ye Diyarbakırspor forması hediye etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin MHP'nin X hesabından paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol ve MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Aslan'ın Bahçeli'yi ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyarette Bahçeli'ye Dİyarbakırspor forması hediye edildi.
MHP'nin paylaşımı şu şekilde:
"Diyarbakır İl Başkanımız Miktat Aslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiler."
Diyarbakır İl Başkanımız Miktat Aslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiler. pic.twitter.com/nFmhrbv3Vk— MHP (@MHP_Bilgi) October 31, 2024