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Diyarbakırspor'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol, Bahçeli'ye Diyarbakırspor forması hediye etti.

Güncel
  • 31.10.2024 14:53
  • Giriş: 31.10.2024 14:53
  • Güncelleme: 31.10.2024 14:59
Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakırspor'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Fotoğraf: MHP (X)

Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin MHP'nin X hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol ve MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Aslan'ın Bahçeli'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette Bahçeli'ye Dİyarbakırspor forması hediye edildi.

MHP'nin paylaşımı şu şekilde:

"Diyarbakır İl Başkanımız Miktat Aslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiler."

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