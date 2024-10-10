Diyarbekirspor hakem kararına tepki gösterdi, sahadan çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Osmaniyespor, Diyarbekirspor'u konuk etti.

Normal süresi golsüz sona eren karşılaşmada Osmaniyespor, 102. dakikada Ali Kucık'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk uzatma devresi bu skorla sona erdi.

İkinci uzatma devresinin 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirsporlu oyuncular, kulübeden gelen talimat ile sahadan çekildi.

Bu esnada Osmaniyesporlu futbolcular, rakip oyuncuları ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Konuk ekibin oyuncuları soyunma odasına girdi ve maç yarıda kaldı.