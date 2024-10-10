Diyarbekirspor hakem kararına tepki gösterdi, sahadan çekildi
Türkiye Kupası'nda Osmaniyespor ile karşılaşan Diyarbekirspor, karşılaşmanın 118. dakikasında hakem hatasına tepki gösterdi ve sahadan çekildi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Osmaniyespor, Diyarbekirspor'u konuk etti.
Normal süresi golsüz sona eren karşılaşmada Osmaniyespor, 102. dakikada Ali Kucık'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk uzatma devresi bu skorla sona erdi.
İkinci uzatma devresinin 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirsporlu oyuncular, kulübeden gelen talimat ile sahadan çekildi.
Bu esnada Osmaniyesporlu futbolcular, rakip oyuncuları ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Konuk ekibin oyuncuları soyunma odasına girdi ve maç yarıda kaldı.
#SONDAKİKA Osmaniyespor – Diyarbekirspor maçı, Osmaniyespor 1-0 öndeyken 117. dakikada Diyarbekirspor takımının sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı. #ZTK pic.twitter.com/nEYNhovxOw— A Spor (@aspor) October 10, 2024