Diyetisyenden sıcaklarda sıvı kaybına karşı uyarı

Hatay'da görevli diyetisyen Tuğçe Öntürk, kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu bu günlerde insanların sıvı kaybını önlemek için günlük 2 buçuk litre su içmeleri gerektiğini söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklıklar ülke genelinde arttı. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli diyetisyen Tuğçe Öntürk, sıvı kaybının gazlı içeceklerin yerine sade maden suyu veya ayran gibi içeceklerle dengelenebileceğini ifade etti.

Çay ve kahve tüketiminde aşırıya kaçınılmamasını söyleyen Öntürk, yeteri kadar sıvı alınmadığı takdirde; mide bulantısı, baş ağrısı ve halsizlik gibi şikayetler meydana geldiğini belirtti.

"2,5LİTRE SU İÇİN"

Artan sıcaklıklarla birlikte vücudumuzdaki sıvı kaybı arttığına dikkat çeken Öntürk, yeteri miktarda sıvı alımına dikkat çektiği uyarılarında günde 2,5 litrelik su içilmesi gerektiğini vurguladı.

Öntürk'ün açıklaması şöyle:

"Yeteri kadar sıvı alınmadığında mide bulantısı, baş ağrısı, halsizlik gibi şikayetler meydana gelebilmektedir. Bu şikayetleri önlemek için günlük en az 2,5 litre su alımını önermekteyiz. Şekerli ve gazlı içecekler yerine sade maden suyu, ayran, evde yapılmış limonata gibi sağlıklı içecek alternatifleri tercih edilmelidir. Çay ve kahve tüketiminde aşırıya kaçınılmamalıdır. Sindirimi zor olan çok yağlı, baharatlı besinlerden uzak durmamız gerekmekte. Bunlar yerine kolay sindirilen, sıvı, vitamin, mineral yönünden zengin, mevsimine uygun sebze meyve tüketimini artırmalıyız. Ayrıca sıcak havalarda besinler daha çabuk bozulabileceğinden besinlerin saklama şartlarına da dikkat etmemiz gerekmektedir."