Dizi dünyası, gençlerle buluşuyor
Popüler Kültür ve Sanat Derneği ile EPISODE dergi, “Dizi Günleri” ile sektörün önde gelen isimlerini gençlerle buluşturuyor. “Dizi Günleri” 14-15 Kasım tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi'nde.
Popüler Kültür ve Sanat Derneği, Türkiye’nin ilk ve tek dizi kültürü dergisi EPISODE ile birlikte, 14-15 Kasım tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nde “Dizi Günleri” düzenliyor.
Sinema Genel Müdürlüğü ve Kadir Has Üniversitesi’nin desteğiyle gerçekleşecek etkinlikte, Türkiye’de ve dünya çapında büyük ilgi gören dizilerin yaratıcıları, senaristleri, oyuncuları ve yapımcıları gençlerle bir araya gelecek.
Etkinlik kapsamında; Kalpazan dizisinin yaratıcı yapımcısı Mehmet Ada Öztekin ve oyuncuları, Ayak İşleri dizisinin senaristi Volkan Öge, Prens ve Var Bunlar gibi yeni nesil komedi dizilerinin senaristi ve oyuncusu Kerem Özdoğan, Karadayı, Kara Para Aşk, Yargı dizilerinin senaristi Sema Ergenekon, Bir Zamanlar Çukurova, Aldatmak ve Siyah Kalp dizilerinin senaristi Ayfer Tunç, Türkiye ve yurt dışında ses getiren pek çok diziye imza atan yapımcılar Burak Sağyaşar ve Onur Güvenatam gençlerle buluşacak. Ayrıca, Türk dizilerini yurt dışında tanıtan ve satışını üstlenen Ekin Koyuncu Karaman, Hasret Özcan ve Müge Akar da konuklar arasında yer alacak.
BluTV’nin CMO’su Merve Naz Atmaca Özdurak, etkinlikte düzenleyeceği atölyede, farklı içeriklere ve hedef kitlelere sahip dizilerin nasıl başarılı bir şekilde tanıtılabileceğini örnekleriyle aktaracak.
DİZİ SEKTÖRÜNDE GLOBALLEŞME VE KARİYER OLANAKLARI
Dizi Günleri’nde, “Globalleşen Türk Dizilerinde Hikaye ve Karakter Yaratmak”, “Mizahta Yeni Dönem” ve “Dizi Sektörünün Geleceği” gibi başlıklarda düzenlenecek panellerle, Türkiye’nin dizi ihracatında dünya çapında ilk 3’te yer alması ve sektörün geleceği üzerine kapsamlı bir tartışma ortamı sunulacak. Etkinlik, dizi sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlerin sektörü daha yakından tanımasını ve alanında uzman isimlerden ilham almasını amaçlıyor.
DİZİ GÜNLERİ HAKKINDA
Popüler Kültür ve Sanat Derneği ile EPISODE tarafından, Sinema Genel Müdürlüğü ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, TIMS&B Productions, OGM Universe, O3 Medya, İnter Medya ve ATV Distribution’ın destekleri ile düzenleniyor.
Dizi Günler’ine katılmak için Popüler Kültür ve Sanat Derneği web sitesindeki kayıt formunu doldurmak yeterli : https://kultursanatder.com/#basvuruformu
Dizi Günleri Programı
14 Kasım Perşembe
12:00 – 13:30
Yeni Fenomen: Kalpazan Dizisi
Mehmet Ada Öztekin ve dizi oyuncularının katılımıyla
Moderatör: Yasemin Şefik
14:00 – 15:30
Mizahta Yeni Dönem
Kerem Özdoğan
Volkan Öge
Moderatör: Oben Budak
16:00 – 17:30
Globalleşen Türk Dizilerinde Hikaye ve Karakter Yaratmak
Ayfer Tunç
Sema Ergenekon
Moderatör: Sedef Bayburtluoğlu
15 Kasım Cuma
10:30 – 12:00
Atölye: Dizilerin Tanıtımı Ve Pazarlaması
Yürütücü: Merve Naz Atmaca Özdurak, Chief Marketing Officer, BluTV
12:00 – 13:30
Dizilerin Dünya Yolculuğu
Ekin Koyuncu Karaman, OGM Universe
Hasret Özcan, Inter Medya
Müge Akar, ATV Distribution
Moderatör: Oben Budak
14:00 – 15:30
Dizi Sektörünün Geleceği ve İhtiyaçları
Burak Sağyaşar, TIMS&B Production
Onur Güvenatam, OGM Pictures
Moderatör: Özlem Özdemir