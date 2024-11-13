Dizi dünyası, gençlerle buluşuyor

Popüler Kültür ve Sanat Derneği, Türkiye’nin ilk ve tek dizi kültürü dergisi EPISODE ile birlikte, 14-15 Kasım tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nde “Dizi Günleri” düzenliyor.

Sinema Genel Müdürlüğü ve Kadir Has Üniversitesi’nin desteğiyle gerçekleşecek etkinlikte, Türkiye’de ve dünya çapında büyük ilgi gören dizilerin yaratıcıları, senaristleri, oyuncuları ve yapımcıları gençlerle bir araya gelecek.

Etkinlik kapsamında; Kalpazan dizisinin yaratıcı yapımcısı Mehmet Ada Öztekin ve oyuncuları, Ayak İşleri dizisinin senaristi Volkan Öge, Prens ve Var Bunlar gibi yeni nesil komedi dizilerinin senaristi ve oyuncusu Kerem Özdoğan, Karadayı, Kara Para Aşk, Yargı dizilerinin senaristi Sema Ergenekon, Bir Zamanlar Çukurova, Aldatmak ve Siyah Kalp dizilerinin senaristi Ayfer Tunç, Türkiye ve yurt dışında ses getiren pek çok diziye imza atan yapımcılar Burak Sağyaşar ve Onur Güvenatam gençlerle buluşacak. Ayrıca, Türk dizilerini yurt dışında tanıtan ve satışını üstlenen Ekin Koyuncu Karaman, Hasret Özcan ve Müge Akar da konuklar arasında yer alacak.

BluTV’nin CMO’su Merve Naz Atmaca Özdurak, etkinlikte düzenleyeceği atölyede, farklı içeriklere ve hedef kitlelere sahip dizilerin nasıl başarılı bir şekilde tanıtılabileceğini örnekleriyle aktaracak.

DİZİ SEKTÖRÜNDE GLOBALLEŞME VE KARİYER OLANAKLARI

Dizi Günleri’nde, “Globalleşen Türk Dizilerinde Hikaye ve Karakter Yaratmak”, “Mizahta Yeni Dönem” ve “Dizi Sektörünün Geleceği” gibi başlıklarda düzenlenecek panellerle, Türkiye’nin dizi ihracatında dünya çapında ilk 3’te yer alması ve sektörün geleceği üzerine kapsamlı bir tartışma ortamı sunulacak. Etkinlik, dizi sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlerin sektörü daha yakından tanımasını ve alanında uzman isimlerden ilham almasını amaçlıyor.

DİZİ GÜNLERİ HAKKINDA

Popüler Kültür ve Sanat Derneği ile EPISODE tarafından, Sinema Genel Müdürlüğü ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, TIMS&B Productions, OGM Universe, O3 Medya, İnter Medya ve ATV Distribution’ın destekleri ile düzenleniyor.

Dizi Günler’ine katılmak için Popüler Kültür ve Sanat Derneği web sitesindeki kayıt formunu doldurmak yeterli : https://kultursanatder.com/#basvuruformu

Dizi Günleri Programı

14 Kasım Perşembe

12:00 – 13:30

Yeni Fenomen: Kalpazan Dizisi

Mehmet Ada Öztekin ve dizi oyuncularının katılımıyla

Moderatör: Yasemin Şefik

14:00 – 15:30

Mizahta Yeni Dönem

Kerem Özdoğan

Volkan Öge

Moderatör: Oben Budak

16:00 – 17:30

Globalleşen Türk Dizilerinde Hikaye ve Karakter Yaratmak

Ayfer Tunç

Sema Ergenekon

Moderatör: Sedef Bayburtluoğlu

15 Kasım Cuma

10:30 – 12:00

Atölye: Dizilerin Tanıtımı Ve Pazarlaması

Yürütücü: Merve Naz Atmaca Özdurak, Chief Marketing Officer, BluTV

12:00 – 13:30

Dizilerin Dünya Yolculuğu

Ekin Koyuncu Karaman, OGM Universe

Hasret Özcan, Inter Medya

Müge Akar, ATV Distribution

Moderatör: Oben Budak

14:00 – 15:30

Dizi Sektörünün Geleceği ve İhtiyaçları

Burak Sağyaşar, TIMS&B Production

Onur Güvenatam, OGM Pictures

Moderatör: Özlem Özdemir