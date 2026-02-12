Dizi oyuncusu Mengiroğlu hakkında yakalama kararı iddiası

Yasak Elma, İkimizin Sırrı ve Maria dizileriyle tanınan oyuncu Ceyhun Mengiroğlu’nun yaklaşık 15 milyon TL’lik borç nedeniyle Bali’ye yerleştiği iddia edildi.

Türkiye’ye uzun süredir dönmediği belirtilen oyuncu hakkında suç duyuruları sonrası yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü.

HAKKINDA ÇOK SAYISIDA SUÇ DUYURUSU VAR İDDİASI

Yeniçağ'ın haberine göre; 2025 yılının Ağustos ayından bu yana Türkiye’ye giriş yapmadığı öne sürülen oyuncunun, alacaklıların telefonlarına yanıt vermediği ve eski telefon hattını kullanmadığı belirtildi.

Mengiroğlu’ndan alacaklı olduğunu savunan çok sayıda kişinin savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Yapılan suç duyurularının ardından oyuncunun ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldığı ileri sürüldü. Yaklaşık 6 aydır Türkiye dışında olduğu belirtilen Mengiroğlu’nun çevresiyle iletişimini kestiği iddia edildi.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Son olarak TRT ekranlarında yayınlanan “Teşkilat” dizisinde rol alan 40 yaşındaki oyuncu, daha önce “Yasak Elma”, “İkimizin Sırrı” ve “Maria” gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkmıştı. İddialara ilişkin Mengiroğlu cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.