Dizi setine silahlı saldırı: Bir oyuncu başından yaralandı

“Sıfır Bir” ekibinin projesi “Kıyma”nın setine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganı fark edip kendini korumaya çalışan oyuncu Cengizhan Yurdutek başını sıyıran kurşun nedeniyle yaralandı.

'Sıfır Bir' dizisinin final yapmasının ardından Blu TV'de yayınlanmaya başlayan 'Kıyma' dizisinin İstanbul Kartal'daki setine silahlı saldırı düzenlendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kartal'daki Be Platoları'ndaki sete giden bir grup, sahne provasına başlamak üzere hazırlık yapan oyuncu ekibine ateş açtı.

Dizinin Cengo rolüyle tanınan oyuncularından Cengizhan Yurdutek, silahlı kişiyi fark edip kendini bankın arkasına attı. Yurdutek bu sırada başını sıyıran mermi nedeniyle yaralandı.

Dizi ekibi 5 kurşun sıkan saldırganların peşine düştü, ancak yakalayamadı. Olay yerine giden sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Cengizhan Yurdutek’in tedavisini yaptı. Polis olay yerinde inceleme yaptı ve ifadeleri aldı.

Ardından işlerinin başına geri dönen dizi ekibi, olayın kendilerine değil, platoya yönelik olduğunu söyledi.