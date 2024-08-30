Djiku maça devam edemedi



Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-0 galip ayrıldı. Mücadeleye 11’de başlayan Alexander Djiku, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası ayağında ağrı hisseden Djiku, 59. dakikada kendini yere bıraktı.

Ganalı futbolcunun yerine 61. dakikada Rodrigo Becao girdi.