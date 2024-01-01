Djiku ve Amartey, Gana Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağırıldı

Fenerbahçe’nin stoperi Alexandre Djiku ile Beşiktaş forması giyen Daniel Amartey, Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek Gana Milli Takımı’nın aday kadrosunda yer aldı.

Gana Milli Takımı’nın, Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.

Listede Fenerbahçe forması giyen stoper Alexander Djiku ile Beşiktaş’ta top koşturan savunmacı Daniel Amartey de yer aldı. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da oynayan Kingsley Schindler de Gana Milli Takımı’nın aday kadrosuna dahil edildi.