Djokovic, Avustralya Açık yarı finalinde sakatlığı nedeniyle sahadan çekildi

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası Avustralya'nın Melbourne kentinde devam ediyor.

Turnuvanın on üçüncü gününde tek erkekler yarı final mücadelesinde Novak Djokovic ile Alexander Zverev, Melbourne Park'ta karşılaştı.

İlk set tie-break'e gitti ve Zverev, 7-5'lik sonuçla ilk seti kazandı. 1 saat 21 dakika süren setin sonunda Novak Djokovic, sakatlığı nedeniyle sahadan çekildi.

Alexander Zverev, Djokovic'in karşılaşmadan çekilmesiyle Avustralya Açık'ta finale yükseldi.

Djokovic, kortu terk ederken seyirciler tarafından yuhalandı. Zverev ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Bir oyuncu sakatlanıp çıktığında onu yuhalamayın" dedi.

Zverev'in finaldeki rakibi Jannik Sinner ile Ben Shelton arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.