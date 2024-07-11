Djokovic’in rakibi çekildi, Sırp raket yarı finale çıktı

Spor Servisi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 9 numaralı seribaşı Avustralyalı raket Alex De Minaur, kalçasındaki sorun nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı. Wimbledon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Alex De Minaur, Arthur Fils'e karşı 4. tur maçında kalça sakatlığı geçirmesinin ardından Wimbledon'dan çekildiğini duyurdu" denildi.

Avustralyalı 9 numaralı seribaşı tenisçi, bugün çeyrek finalde Novak Djokovic ile karşılaşacaktı. Sırp raket, rakibinin sakatlığı nedeniyle çeyrek final maçında çıkmadan yarı finale yükselmiş oldu.