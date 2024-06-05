Djokovic’in rakibi Ruud

Spor Servisi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Francisco Cerundolo'yu 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tek erkeklerde 2023'te dahil 3 şampiyonluğu bulunan Djokovic ile 23 numaralı seribaşı Cerundolo, 4. turda karşılaştı. İlk seti 6-1 kazanan Djokovic, bacağındaki sakatlık yüzünden tıbbi mola almak zorunda kaldığı 2. seti 7-5 kaybetti. Cerundolo, sakatlığından dolayı zorlanan Djokovic karşısında 3. seti de alarak 2-1 öne geçti. Fakat Djokovic, sonraki setleri 7-5 ve 6-3'lük skorla hanesine yazdırarak 4 saat 39 dakika sonunda korttan galip ayrıldı.

Erkeklerin 7 numaralı seribaşı Casper Ruud, Taylor Fritz'i 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Tek erkekler 4. tur maçında, son 2 yılın finalisti Ruud ile 12 numaralı seribaşı Fritz karşı karşıya geldi. 3,5 saat süren mücadeleyi 3-1 (7-6, 3-6, 6-4, 6-2) kazanan Ruud, adını son 8 isim arasına yazdırdı. Ruud, sonraki turda 2023 finalinde yenildiği 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic'in rakibi oldu.

Erkeklerdeki diğer 4. tur maçında Alex De Minaur (11 numaralı seribaşı), Daniil Medvedev'i (5) 4-6, 6-2, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

SABALENKA VE RYBAKINA ÇEYREK FİNALDE

Tek kadınlarda Aryna Sabalenka (2) ve Elena Rybakina (4) yollarına devam etti. Sabalenka, Emma Navarro'yu (22), Rybakina da Elina Svitolina (15) 2-0'lık skorla geçerek son 8 isim arasına girdi. Jasmine Paolini (12), Elina Avanesyan'ı 2-1, Mirra Andreeva ise Varvara Gracheva 2-0 yenerek tur atladı.