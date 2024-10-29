DKMP kurallara uymayan 33 avcıyla ilgili işlem yaptı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kurallar uymayan 33 avcı hakkında idari işlem yapıldığı kaydedildi.

DKMP’den yapılan açıklamada avcılara yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Son gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgilerin verildiği açıklamada, “Bölge müdürlüğümüze bağlı Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Eskişehir ve Kütahya illerimizde bu hafta sonu yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde 677 adet avcı kontrol edilmiş kurallara uymayan 33 avcıya idari işlem yapmak üzere tutanak düzenlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi.