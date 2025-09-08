DMD’li çocuklar eğitimden uzakta

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, 7 Eylül Dünya Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Günü kapsamında, DMD tanılı çocukların eğitim süreçlerinde yaşadıkları sorunları ve ihtiyaçlarını ortaya koymak için bir anket çalışması yaptı. Ankete göre, öğrencilerin yüzde 21’i ders ve etkinliklere tam katılım sağlayabildiğini belirtirken, yüzde 58’i kısmen katıldığını, yüzde 13’ü ise çoğunlukla katılamadığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 57’si ise okullarda rampa ve asansör gibi fiziksel erişim imkânlarının yetersiz olduğunu söyledi.

DERSLERE KATILAMIYORLAR

100’e yakın DMD hastası ve yakını ile görüşülerek hazırlanan rapor, elde edilen veriler ışığında DMD’li öğrencilerin eğitim hayatında karşılaştıkları engelleri gözler önüne serdi. Anketten öne çıkan bazı başlıklar ve talepler şöyle;

• Öğrencilerin yalnızca yüzde 21’i ders ve etkinliklere tam katılım sağlayabildiğini belirtirken, yüzde 58’i kısmen katıldığını, yüzde 13’ü ise çoğunlukla katılamadığını kaydetti.

• Katılımcıların yüzde 56’sı okul ulaşımı için özel düzenlemelere erişemediğini, yüzde 57’si ise okullarda rampa ve asansör gibi fiziksel erişim imkânlarının yetersiz olduğunu söyledi.

• Tuvalet erişiminde de benzer bir tablo gözlendi. Öğrencilerin yalnızca yüzde 43’ü okul tuvaletlerini rahatlıkla kullanabildiğini belirtti.

• DMD tanılı çocuklar, fiziksel engellerin yanı sıra psikososyal zorluklarla da karşılaşıyor. Ankete katılan 88 öğrenciden yüzde 32’sinin eğitimine devam edemediği tespit edildi.

• Eğitimciler ve okul yöneticileri, engelli öğrencilere yönelik yasal yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde ciddi yaptırımlarla karşılanması gerektiği vurgulandı.

• İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya valiliklerde fizyoterapist kadroları oluşturularak, okulların engelli erişimi konusunda düzenli denetlenmesi istendi.

• Düzenli okula devam edemeyen öğrenciler için uzaktan eğitim imkanları güçlendirilmeli, okulun tüm alanlarında erişilebilirliğin sağlanması, fiziksel engellerin ortadan kaldırılması talep edildi.

• Okullarda engelli öğrencilerin psikolojik destek alabileceği özel birim oluşturulması, rampaların, asansörlerin erişilebilir tuvaletlerin uygun sıra ve masa düzenlemelerinin sağlanması gerektiği belirtildi.

• DMD hastası her öğrenci için, taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek özel ekipler kurulmalı. Bu ekiplerin okul yönetimi ile koordineli çalışarak Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler yapması, gerekli destek ve düzenlemelerin sağlanması istendi.

∗∗∗

SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKA ŞART

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, raporun sonuçlarının eğitimde eşitlik için kapsamlı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “DMD’li öğrenciler yalnızca fiziksel engellerle değil, sosyal ve psikolojik zorluklarla da mücadele etmektedir. Eğitim hakkının temel unsurlarından biri olan erişilebilirlik sağlanmadıkça çocuklar okul hayatına tam anlamıyla katılamamaktadır. Daha kapsayıcı, bütüncül ve sürdürülebilir eğitim politikalarının hayata geçirilmesi artık bir zorunluluktur.”

∗∗∗

DMD NEDİR?

Duchenne Musküler Distrofi (DMD), çocukluk döneminde başlayıp ilerleyen yaşlarda bireyin tekerlekli sandalyede yaşamasına neden olan, solunum ve kalp kasını etkileyen bir kas hastalığı. Erkek çocuklarda görülen DMD, hastaların zamanla kaslarının zayıflamasına ve yürüme yeteneğinin kaybolmasına neden oluyor. Dünya genelinde her 3.500-4.000 erkek çocuktan birinde DMD teşhisi konulurken, ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın 2024 verilerine göre bu sayı 9.227.