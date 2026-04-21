DMM'den açıklama geldi: AVM'lere giriş ücretli mi olacak?
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "AVM'lere girişlerin ücretli olacağı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme mevcut değildir" denildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı'nın kararıyla AVM'lere girişlerin ücretli olacağı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.
DMM'nin sosyal hesabından yapılan paylaşımda, iddialara kaynak gösterilen "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" adında resmi bir kurum veya üst kurulun bulunmadığı belirtildi.
Sosyal medyada yer alan "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı'nın kararıyla AVM'lere girişlerin ücretli olacağı" iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme mevcut değildir. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından yapılan açıklamada da sektör paydaşlarının böyle bir kararı olmadığı ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın, kamuoyunda infial yaratma amacı güden bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."
— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 21, 2026
