Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan “CİMER’de 90 bin kişi görev yapıyor” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, CİMER’in başvuruları ilgili kurumlara ileten bir sistem olduğunu belirterek kamuoyunu “yanıltıcı içeriklere” karşı uyardı.

  18.02.2026 07:33
  Giriş: 18.02.2026 07:33
  Güncelleme: 18.02.2026 07:37
Kaynak: DHA
DMM'den ''CİMER'de 90 bin kişinin görev yapıyor'' iddialarına yanıt
Fotoğraf: AA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

DMM tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “CİMER’de 90 bin kişinin görev yaptığı” iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nde 90 bin kamu personeli istihdamı söz konusu değildir. Ortaya atılan iddialar, sistemin işleyişine dair yanlış yorumdan kaynaklanmakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.

CİMER, başvuruların ilgili kurumlara yönlendirildiği bir mekanizma olup, her kamu kurumunda bu sürece de destek veren o kurumdan sorumlu bir personel bulunmaktadır.

 Kamuoyunun kasıtlı oluşturulan yanıltıcı içerik ve paylaşımlara karşı dikkatli olması önem arz etmektedir."

