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DMM'den "Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili görüntü izletti" iddiasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izlettiği" iddiasını yalanladı.

Güncel
  • 21.11.2024 21:21
  • Giriş: 21.11.2024 21:21
  • Güncelleme: 21.11.2024 21:29
Kaynak: AA
DMM'den "Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili görüntü izletti" iddiasıyla ilgili açıklama
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izlettiği" iddiasını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiasının yer aldığı belirtilerek söz konusu iddianın doğru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde, kendisine iddia edildiği gibi bir görüntü izletmesi söz konusu değildir" ifadesine yer verildi.

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NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'den 3 milletvekilinin ettirildiğini duyurmuştu. Yalçın açıklamasında, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince  Isparta  Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…" ifadelerini kullanmıştı.

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