DMM'den "Mehmet Şimşek istifa etmek istedi" iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediği" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'nin X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada "Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer alırken, Bakan Şimşek'in de kişisel sosyal medya hesabından paylaşımı 'retweet'lediği görüldü.

DMM'nin açıklaması şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir. Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."