DMM'den "THY uçağı misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmaktan vazgeçti" iddiasına yanıt

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Bingazi seferini gerçekleştiren TK641 sefer sayılı yolcu uçağının, Libya’ya iniş aşamasında yaşanan bir yanlış anlaşılma nedeniyle rotasını değiştirerek Milas-Bodrum Havalimanı’na iniş yaptığına yönelik haberlere Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yanıt geldi.

DMM'den yapılan açıklamada, "24 Aralık 2025 tarihli TK641 İstanbul–Bingazi seferi, varış meydanındaki rüzgâr koşullarının operasyonel limitlerin üzerine çıkması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı’na yönlendirilmiştir. Söz konusu uçuşun başkaca herhangi bir nedenle rota değişikliği yapması söz konusu değildir" denildi.

DMM, "THY’ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya’ya iniş yapmaktan vazgeçtiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'THY’ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya’ya iniş yapmaktan vazgeçtiği' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

24 Aralık 2025 tarihli TK641 İstanbul–Bingazi seferi, varış meydanındaki rüzgâr koşullarının operasyonel limitlerin üzerine çıkması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı’na yönlendirilmiştir. Söz konusu uçuşun başkaca herhangi bir nedenle rota değişikliği yapması söz konusu değildir. Ayrıca, bahse konu tarihten sonraki günlerde Libya seferleri planlandığı şekilde normal akışında sürdürülmüştür.

Elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi zedelemeye yönelik dezenformasyon içeren bu tarz asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur."