Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

DMM, Ege Sahili'nde 'yeşil Komodo ejderi' görüldü" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Ege Sahili'nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldüğüne dair iddiaları yalanladı.

Güncel
  • 20.08.2024 22:01
  • Giriş: 20.08.2024 22:01
  • Güncelleme: 20.08.2024 22:06
Kaynak: AA
DMM, Ege Sahili'nde 'yeşil Komodo ejderi' görüldü" iddiasını yalanladı
Fotoğraf: DepoPhotos

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Ege Sahili'nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Ege Sahili'nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü." iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu görüntüler incelendiğinde, sudan çıkan canlının Komodo ejderi değil, otçul bir kertenkele türü olan Yeşil iguana (Iguana iguana), olduğu belirlenmiştir. Amerikan Iguanası olarak da bilinen bu türün doğal yaşam alanları, tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu Orta ve Güney Amerika'da bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

BirGün'e Abone Ol