DMM, Özgür Özel'in iddialarını yalanladı: "Somut veriye dayanmamakta"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son basın toplantısında dile getirdiği iddialara ilişkin bir açıklama yayınladı. DMM, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçak seyahatlerinde gazetecilerle yaptığı toplantılara yönelik ifadelerinin tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

DMM açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız ile gazeteciler arasında uçakta gerçekleşen sohbetlerde ses kayıtları gazeteciler tarafından haber amaçlı alınmakta ve sorular da tamamen gazetecilerin inisiyatifiyle yöneltilmektedir. Sayın Özel’in iddiaları hiçbir somut veriye dayanmamakta ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon örneği teşkil etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Özgür Özel’in söz konusu söylemlerinin gazetecilere ve basın özgürlüğüne zarar verdiği belirtilerek, "Bu tür sorumsuz iddialara karşı kamuoyunu dikkatli olmaya davet ediyoruz" denildi.