DMM’den “kayıp çocuklar” iddialarına dair açıklama

Son dönemde Jeffrey Epstein dosyası etrafında uluslararası ölçekte yeniden alevlenen tartışmalar, çocuk istismarı ve insan kaçakçılığına ilişkin küresel endişeleri de beraberinde getirdi. Bu gelişmelerle birlikte, Türkiye’deki kayıp çocuklara ilişkin geçmişte gündeme gelen iddialar da sosyal medya üzerinden yeniden dolaşıma girdi.

Kamuoyunda oluşan soru işaretleri üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu paylaşımlara ilişkin bir açıklama yayımladı. Merkez, iddiaların daha önce de gündeme geldiğini ve 2024 yılında açık biçimde yalanlandığını ifade etti.

DMM’nin açıklamasının tam metni şöyle:

“Sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu’ iddiaları doğru değildir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgiler, bağlamından koparılıp çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmektedir. TÜİK istatistikleri, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkindir. Bu verilerde de iddia edildiği oranlarda bir durum söz konusu değildir.

Ayrıca kamu kurumları tarafından, ‘kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı’ başlığı altında yayımlanmış bir resmi istatistik de bulunmamaktadır.

Bahse konu iddialar, 2024 yılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından açık ve net biçimde yalanlanmıştır. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan bu dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyunun, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.”