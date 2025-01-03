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Doblo fiyatı ne kadar? İşte 2025 Doblo Combi ve Cargo Fiyatı!

Fiat’ın yeni nesil Doblo’nun Türkiye lansmanını gerçekleşirmesiyle birlikte yeni Doblo Combi ve Cargo’nun fiyatı da belli olmuş oldu. Çok sayıda ödül alan hafif ticari aracın yeni modelinin çıkmasıyla birçok yurttaş yeni Doblo fiyatı ne kadar araştırmasını yaptı. Peki, Yeni Doblo fiyatı ne kadar? İşte 2025 Doblo Combi ve Cargo Fiyatı!

BirBilgi
  • 03.01.2025 15:33
  • Giriş: 03.01.2025 15:33
  • Güncelleme: 03.01.2025 15:33
Doblo fiyatı ne kadar? İşte 2025 Doblo Combi ve Cargo Fiyatı!

Yaklaşık 22 yıldır Bursa’daki Fiat fabrikasında üretilen Doblo üretimi 2022 itibariyle İspanya’ya kaydırılmıştı. Fiat’ın en çok tercih edilen aracı olan Doblo hafif ticari modeller arasında pek çok kurum tarafından ödül aldı. Fiat Yeni Doblo’nun lansmanını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmesiyle birlikte yeni Doblo fiyatları da belli olmuş oldu. Bununla birlikte pek çok yurttaş  Doblo fiyatı ne kadar araştırmasını yaptı. İşte 2025 Doblo Combi ve Cargo Fiyatı!

2025 DOBLO FİYAT LİSTESİ

ModelÖzellikFiyat
Doblo Combi Easy1.5 100 HP BlueHDI E6.41.154.900 TL
Doblo Combi Premio1.5 130 HP BlueHDI E6.41.269.900 TL
Doblo Combi Premio Plus1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT1.454.900 TL
Doblo Cargo Standart1.5 100 HP BlueHDI E6.4TL

2025 DOBLO FİYATI NE KADAR?

Fiat 2025 yılı için Doblo Combi ve Cargo lansman özel fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

  • Combi Easy model 1.5 100 HP BlueHDI E6.4: 1.154.900 TL
  • Combi Premio model 1.5 130 HP BlueHDI E6.4: 1.269.900 TL
  • Combi Premio Plus model 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT: 1.454.900 TL
  • Doblo Cargo Standart model 1.5 100 HP BlueHDI E6.4: 949.900 TL

Doblo üretimi Bursa’dan İspanya’ya kaydırıldı

Yaklaşık 22 yıldır Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen Fiat Doblo modelinin üretimi artık İspanya’nın Vigo kentindeki fabrikada gerçekleşecek. Piyasaya çıktığı 2000 yılından bu güne dek 2 milyondan fazla üretilen Doblo geçtiğimiz yıl Fiat’ın toplam üretiminin yüzde 35’ini oluşturuyordu.

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