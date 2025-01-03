Doblo fiyatı ne kadar? İşte 2025 Doblo Combi ve Cargo Fiyatı!

Yaklaşık 22 yıldır Bursa’daki Fiat fabrikasında üretilen Doblo üretimi 2022 itibariyle İspanya’ya kaydırılmıştı. Fiat’ın en çok tercih edilen aracı olan Doblo hafif ticari modeller arasında pek çok kurum tarafından ödül aldı. Fiat Yeni Doblo’nun lansmanını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmesiyle birlikte yeni Doblo fiyatları da belli olmuş oldu. Bununla birlikte pek çok yurttaş Doblo fiyatı ne kadar araştırmasını yaptı. İşte 2025 Doblo Combi ve Cargo Fiyatı!

2025 DOBLO FİYAT LİSTESİ

Model Özellik Fiyat Doblo Combi Easy 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 1.154.900 TL Doblo Combi Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 1.269.900 TL Doblo Combi Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT 1.454.900 TL Doblo Cargo Standart 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 TL

2025 DOBLO FİYATI NE KADAR?

Fiat 2025 yılı için Doblo Combi ve Cargo lansman özel fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

Combi Easy model 1.5 100 HP BlueHDI E6.4: 1.154.900 TL

1.154.900 TL Combi Premio model 1.5 130 HP BlueHDI E6.4: 1.269.900 TL

1.269.900 TL Combi Premio Plus model 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT: 1.454.900 TL

1.454.900 TL Doblo Cargo Standart model 1.5 100 HP BlueHDI E6.4: 949.900 TL

Doblo üretimi Bursa’dan İspanya’ya kaydırıldı

Yaklaşık 22 yıldır Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen Fiat Doblo modelinin üretimi artık İspanya’nın Vigo kentindeki fabrikada gerçekleşecek. Piyasaya çıktığı 2000 yılından bu güne dek 2 milyondan fazla üretilen Doblo geçtiğimiz yıl Fiat’ın toplam üretiminin yüzde 35’ini oluşturuyordu.