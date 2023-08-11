Doç. Dr. Selçuk Topal: Meteor yağmurlarında endişelenecek bir şey yok

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Astrofizikçi Doç. Dr. Selçuk Topal, hafta sonu yaşanacak meteor (gök taşı) yağmuru sırasında şehir ışıklarından uzak ve deniz seviyesinden yüksek yerlerin gözlem için tercih edilebileceğini belirterek, “Meteor yağmurlarında endişelenecek bir şey yok” dedi.

Astrofizikçi Doç. Dr. Selçuk Topal, hafta sonu yoğun olarak yaşanacak olan meteor yağmurlarının her sene belli zamanlarda gerçekleştiğini ifade ederek, neredeyse her ay özel bir meteor yağmurunun olduğunu söyledi.

Bu dönem içerisinde bulunduğumuz meteor yağmurunun adının ‘Perseid Meteor Yağmuru’ olduğunu vurgulayan Topal, “Meteor yağmuru birkaç haftadır devam ediyor. Ancak maksimum sayıda meteor görebileceğimiz gün 12 Ağustos ve 13 Ağustos gecesidir. Gözlem yapabilmek için en ideal yerler ise karanlık bölgelerdir. Yani şehir ışıklarından uzak ve bir miktar deniz seviyesinden yüksek yerler gözlem için tercih edilebilir” dedi.

Meteor yağmurlarında endişelenecek bir şeyin olmadığına dikkat çeken Topal, “Meteor yağmuru dediğimiz şeyler, aslında kuyruklu yıldızlar, yani buzlu kaya parçaları ve astroidlerin parçalarıdır. Dünya, güneş etrafında tur atarken zaman zaman bu parçalar dünya atmosferine gidiyor ve meteor yağmurları veya halk arasında ‘yıldız kayması’ dediğimiz olaylara neden oluyor. Geceniz karanlık havanız açık olsun” ifadelerini kullandı.