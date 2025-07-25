Doç. Dr. Zeynep Banu Dalaman’dan Galatasaray Divanı’nda net mesaj: "Kadın futbolu vitrin değil, vizyon meselesidir"

(İSTANBUL)- Galatasaray Spor Kulübü’nün temmuz ayı Divan Kurulu Toplantısı’nda söz alan Divan Üyesi Doç. Dr. Zeynep Banu Dalaman, kadın futbol takımında yaşanan yapısal değişimleri eleştirel bir bakış açısıyla gündeme taşıdı. Teknik direktör değişimiyle birlikte 18 oyuncunun sözleşmesinin yenilenmemesini, Florya’dan Kemerburgaz’a geçiş sürecindeki belirsizlikleri ve yönetim kadrosuna yapılan liyakat dışı atamaları değerlendiren Dalaman, "Kadın futbolu vitrin değil, vizyon meselesidir" dedi.



Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Doç. Dr. Zeynep Banu Dalaman, yönetime çağrıda bulunarak Türkiye’de kadın futbolunun daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Galatasaray Divanı’nda konuşan Dalaman, Galatasaray’da kadın futbolunun yalnızca sportif başarılarla değil, sosyal sorumlulukla, vefa ve eşitlik ilkeleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu takımı kurmak değil, büyütmek görevimiz. Emek veren oyuncuları bir kalemde silmek, sadece bugünü değil geleceği de zedelemektir. Galatasaray, yetiştiren bir kulüp olma ilkesinden asla vazgeçmemelidir" dedi.



"Üç yıllık kurumsal vizyon belgesi hazırlanmalı"

Doç. Dr. Dalaman, Galatasaray kültüründe vefanın yalnızca bir duygu değil, bir ilke olduğunu hatırlatarak, "Metin Ülgen gibi emekçilerin vedası da, yeni isimlerin gelişi kadar önemlidir" diye konuştu.



Zeynep Banu Dalaman, kulübe yönelik önerilerini şu şekilde sıraladı:



"Kadro revizyonlarına ilişkin kamuoyuna şeffaf gerekçeler sunulmalı. Türk kadın futbolculara gelişim imkânı tanıyan bir strateji belirlenmeli. Tesis geçiş sürecinde kadın takımı yapısal olarak desteklenmeli. Kadın futbolunda deneyimli ve duyarlı yöneticiler görevlendirilmeli. Kadın futbolu için üç yıllık kurumsal vizyon belgesi hazırlanmalı."