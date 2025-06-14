Documentarist festivali belgesel şenliği yaşatacak

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl 18. yaşına basan Documentarist İstanbul Belgesel Günleri, 14-19 Haziran tarihleri arasında beş ana mekânın yanı sıra kente yayılan gösterim ve etkinliklerle İstanbul'a belgesel şenliği yaşatacak. Efsanevi belgeselci Alanis Obomsawin'in retrospektifine yer verilen programda Eduardo Coutinho, Mila Turajlić ve İmre Azem'e özel bölüm ayrıldı.

Gençlik isyanı, ekolojik tahribat ve Filistin ise programda öne çıkan konular arasında. Festivalin odağında Kanada'nın yerli Abenaki halkına mensup Alanis Obomsawin var. 55 yıla yayılan sinemacılık kariyeri boyunca 60'tan fazla filme imza atan, dünya belgesel sinemasının en saygın isimlerinden olan yönetmenin 12 filmi Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşuyor.

Türkiye yapımı filmlerin ve yan etkinliklerin ücretsiz olduğu festivalde, diğer filmlere biletler mekânlardan temin edilebilir.