Doğa Derneği: Kekova Limanağzı’nda hukuksuz yapılaşma durdurulsun

Doğa Derneği, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kekova Önemli Doğa Alanı (ÖDA) içinde yer alan Limanağzı’nda, onaylı plan ve izinler olmadan yürütülen yapılaşma faaliyetlerine dikkati çekti.

Alanda zeytinliklerin tahrip edilmesi, tarla düzenleme ve sahile paralel yolların açılması gibi müdahalelerin Zeytincilik Kanunu ve doğa koruma mevzuatını ihlal ettiğini belirten dernek, tüm faaliyetlerin durdurulmasını, acil denetim yapılmasını ve koruma kurullarının devreye girmesini talep ediyor.