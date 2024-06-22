Doğa dostu Greenify Festival İstanbul’da

Kültür Sanat Servisi

The Cinematic Orchestra, No Clear Mind ve Electric Litany, 13 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek Greenify Festival’in konuğu olarak İstanbul’a geliyor.

The Cinematic Orchestra’nın eserleri, "Grey’s Anatomy", "Criminal Minds" ve "Ugly Betty" gibi bilinen onlarca dizide kullanıldı.

Festivalin diğer önemli konukları ise Yunanistan’ın deneysel indie müzik grubu No Clear Mind ve post-rock, elektronica, sinematik melodiler ile akıldan çıkmayan kompozisyonların yenilikçi füzyonuyla tanınan Londra merkezli Electric Litany olacak.