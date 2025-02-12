Doğa harikası Abant Gölü buz tuttu

Gece sıcaklığın eksi 11 derece ölçüldüğü Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü’nün yüzeyi buz tuttu.

Türkiye’nin önemli turistik yerlerinden Abant Gölü Milli Parkı’nda, kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Soğuk havanın etkisiyle tamamen buz tutan gölde, yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Donmuş göl, ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunarken, bölgenin doğal güzellikleri de hayranlık uyandırdı.

Öte yandan ziyaretçiler, donmuş gölün üzerine çıkmamaları konusunda jandarma ekipleri ve uyarı tabelaları ile bilgilendiriliyor.