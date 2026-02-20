Doğa için değil rant için yasa: "Milli parklar ranta açılamaz"

TBMM’de görüşmeleri süren ve ilk beş maddesi kabul edilen “Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne yönelik tepkiler büyüyor. Yaşam savunucuları ve meslek örgütleri, düzenlemenin korunan alanların statüsünü zayıflattığını belirterek, söz konusu teklifin geri çekilmesini yineledi.

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Başkanı Salih Usta, BirGün’e yaptığı değerlendirmede teklifin doğa koruma anlayışını kökten değiştireceğini söyledi. Türkiye’de 50 milli park, 274 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı, 32 tabiatı koruma alanı, 136 sulak alan ve 85 yaban hayatı geliştirme sahası bulunduğunu anımsatan Usta, bu alanların 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

DOĞA KORUMA TİCARİ FAALİYET DEĞİL

TBMM’de görüşülen teklif ile Milli Parklar Kanunu’nun yanı sıra 175 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kara Avcılığı Kanunu’nda da değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü belirten Usta, bazı idari yaptırımların Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürlüğü’ne (DKMP) devredildiğini, kurumun idari ve mali açıdan “güçlendirilmiş” gibi gösterilse de döner sermayeli ve kâr odaklı bir yapıya dönüştürüldüğünü söyledi.

ÖZELLEŞTİRMEYE ZEMİN

Usta, açıklamasında söz konusu teklif ile korunan alanların koruma statüsünün düşürüldüğünü, milli parklar ve tabiatı koruma alanlarında yapılaşmanın önünün açıldığını belirterek, kurumun aslı görev ve yetkilerinin özelleştirildiğini söyledi. “Korunan alanlar yatırım ve işletme mantığıyla yönetilemez. Doğa koruma bir kamu hizmetidir, ticari faaliyet değildir” diyen Usta, teklifin kamu yararı ilkesinden uzak olduğunu ifade etti.

MUTLAK KORUMA FİİLEN KALDIRILIYOR”

Usta, 2873 sayılı Kanun’a göre Tabiatı Koruma Alanları’nın “mutlak koruma” statüsünde olduğunu anımsatarak şunları söyledi:

“Bu alanlarda bilimsel araştırma ve eğitim dışında hiçbir faaliyete izin verilmez. İmara konu edilemez, işletme gibi görülemez. Yeni teklif ise bu statüyü fiilen ortadan kaldırmakta; korunan alanları turizm, enerji, altyapı, hatta petrol ve doğalgaz projelerine açmaktadır.”

Milli parkların büyük bölümünün “orman” sayılan alanlardan oluştuğunu belirten Usta, orman alanlarında imar planı yapılmasının Anayasa’ya ve 6831 sayılı Orman Kanunu’na aykırı olduğunu vurguladı. Buna rağmen korunan alanlarda imar planı yapılmasına olanak tanıyan düzenlemelerin yer aldığını kaydetti.

KAMU VARLIKLARI PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR

Tasarıyla kamu arazileri üzerinde özel şirketler lehine çeşitli kullanım haklarının tesis edilmesinin önünün açıldığını belirten Usta, bunun özelleştirme anlamına geldiğini söyledi: Usta “Birilerinin zenginliğine zenginlik katmayı amaçlayan bu düzenlemelerin ne kamu yararıyla ne de doğa korumayla ilgisi vardır. Bu, kamu varlıklarının peşkeş çekilmesidir” diye konuştu. Usta, korunan alanların özel işletmelere devredilmesi halinde ziyaret ücretlerinin artabileceğini, kapasite baskısının büyüyeceğini ve ekosistemlerin zarar göreceğini dile getirdi.

KAÇAK AVCILIĞA ÖDÜL GİBİ CEZA

Teklifte Kara Avcılığı Kanunu’na ilişkin değişikliklere de dikkat çeken Usta, mevcut yasaya göre kaçak avcılık gibi fiillerin tekrarı halinde avcılık belgelerinin süresiz iptal edildiğini anımsattı. Yeni düzenleme yasalaşırsa, belgesi süresiz iptal edilenlerin iki yıl sonra yeniden belge alabileceğini belirtti. “Suça ‘kabahat’ diyerek caydırıcılığı ortadan kaldıran bir anlayış, yaban hayatını koruyamaz” diyen Usta, düzenlemenin kaçak avcılığı teşvik edeceğini savundu.